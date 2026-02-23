Concert Swingly quartet Rue Jules Ferry Pornic

Concert Swingly quartet

Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

2026-05-23

Une imersion dans l’aire du swing

Au programme

Plongez dans l’ambiance feutrée et électrique des clubs de jazz avec le Swingly Quartet, invité par l’ACAP

Que vous soyez un mordu de Lindy hop, de Balboa ou de Charleston, préparez vos chaussures de danse le répertoire est sculpté pour le mouvement, avec des tempos parfaitement adaptés.

Mais la magie ne s’arrête pas à la piste ! C’est aussi un véritable voyage auditif où la voix envoûtante d’Elora Antolin sublime les grands standards de Cole Porter

Entre piano, contrebasse et batterie, laissez-vous conter les plus belles histoires du jazz dans une atmosphère délicieusement rétro.

Sur scène Elora Antolin (chant), Jean Patrick Casset (piano), Frédéric Robert (batterie) et Vincent Paillard (contrebasse). .

English :

An immersion in the world of swing

