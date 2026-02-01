Yoga avec Tim Rue des Noëlles Pornic

Yoga avec Tim

Rue des Noëlles Eco Domaine La Fontaine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-29

Atelier proposé par Timothée à l’Eco-Domaine la Fontaine, lieu unique entre terre et mer.



Besoin de vous ressourcer grâce à la pratique ancestrale du Yoga ?

Dans un décor verdoyant entouré de jardins fleuris, Timothée vous accompagne pour désherber votre mental et y planter des graines de positivité. Il vous aidera à l’arroser d’énergie pour renforcer vos racines grâce à la pratique des assanas (postures) et du pranayama (exercices de respiration). Et afin de vous épanouir pleinement dans cette pratique, vous aborderez quelques techniques de relaxation. .

Rue des Noëlles Eco Domaine La Fontaine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop proposed by Timothée at Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea.

L’événement Yoga avec Tim Pornic a été mis à jour le 2026-02-04 par I_OT Pornic