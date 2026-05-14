One man show musical C’est juste pour dire Le Poche Pornic

Pornic

One man show musical C’est juste pour dire

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un one man show musical proposé par le café théâtre Le Poche

Au programme

Préparez-vous à une soirée où le rire se mêle harmonieusement aux notes de musique. Pierre-Alexandre, artiste aux multiples facettes (humoriste, auteur-compositeur et musicien), vous invite dans son univers singulier. Seul en scène avec sa guitare et son piano, il réalise son rêve d’enfant divertir avec justesse et émotion.

Dans ce One Man Show Musical , Pierre-Alexandre ne se contente pas de faire rire ; il raconte des tranches de vie avec une efficacité redoutable. Des souvenirs d’enfance aux premiers boulots, des grèves aux sujets plus intimes comme sa vasectomie ou son amour pour la Saint-Valentin, tout y passe avec un humour original et percutant.

Comme le souligne Ouest France Les paroles subtiles de ce jeune artiste ont le pouvoir de faire rire aux éclats et d’émouvoir à la fois. Que vous soyez un audacieux chanceux ou un looser timide , ce spectacle vous promet une parenthèse rafraîchissante et engagée. .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

A musical one-man show presented by café théâtre Le Poche

L’événement One man show musical C’est juste pour dire Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic