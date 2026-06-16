Tous en salle Rue du Chaudron Pornic
Tous en salle Rue du Chaudron Pornic jeudi 25 juin 2026.
Pornic
Tous en salle
Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 15:00:00
fin : 2026-08-22 15:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-23 2026-08-22
Une séance inclusive proposée par Ciné Toiles de Retz
Au programme
Dans le cadre de Tous en salle , venez profiter d’une séance de cinéma pensée pour le confort de tous au Ciné Toiles de Retz.
Cet événement a pour objectif de rendre le cinéma accessible à chacun, que vous soyez porteur de handicap ou non, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Pour garantir une expérience confortable, la séance est adaptée avec
Un environnement apaisé lumière tamisée et volume sonore ajusté
Des outils d’accessibilité renfort auditif, audiodescription et projection du film sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes
Un accueil personnalisé une équipe dédiée pour vous accompagner
La projection sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un encas offert à tous les spectateurs
Projections :
Jeudi 25 juin L’objet du délit
Jeudi 23 juillet Les caprices de l’enfant roi
Samedi 22 août De la Comédie-Française .
Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr
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English :
An inclusive screening presented by Ciné Toiles de Retz
L’événement Tous en salle Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic
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