Tous en salle Rue du Chaudron Pornic

Pornic

Tous en salle

Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:00:00

fin : 2026-08-22 15:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-23 2026-08-22

Une séance inclusive proposée par Ciné Toiles de Retz

Au programme

Dans le cadre de Tous en salle , venez profiter d’une séance de cinéma pensée pour le confort de tous au Ciné Toiles de Retz.

Cet événement a pour objectif de rendre le cinéma accessible à chacun, que vous soyez porteur de handicap ou non, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Pour garantir une expérience confortable, la séance est adaptée avec

Un environnement apaisé lumière tamisée et volume sonore ajusté

Des outils d’accessibilité renfort auditif, audiodescription et projection du film sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes

Un accueil personnalisé une équipe dédiée pour vous accompagner

La projection sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un encas offert à tous les spectateurs

Projections :

Jeudi 25 juin L’objet du délit

Jeudi 23 juillet Les caprices de l’enfant roi

Samedi 22 août De la Comédie-Française .

Rue du Chaudron Ciné Toiles de Retz Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 72 92 31 70 contact@cinemapornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An inclusive screening presented by Ciné Toiles de Retz

L’événement Tous en salle Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic