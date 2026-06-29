Pornic

Exposition été 2026

Escalier passage Galipaud Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Exposition estivale par l’association Art des Escaliers

Au programme

Chaque dimanche de l’été, l’association Art des Escaliers investit le passage Galipaud à Pornic pour une exposition en plein air.

Venez découvrir les œuvres variées réalisées par les membres de l’association, dans une ambiance conviviale au cœur de la ville. .

Escalier passage Galipaud Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artdesescaliers@gmail.com

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English :

Summer Exhibition by the Art des Escaliers Association%A0%A0

L’événement Exposition été 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic