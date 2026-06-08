Exposition Art des escaliers comme à Montmartre Pornic

Pornic

Exposition Art des escaliers comme à Montmartre

Escalier Galipaud Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Un air de Montmartre souffle sur Pornic !

Depuis quelques années maintenant, il flotte comme un air de Montmartre sur Pornic. Durant la saison estivale, la ville pornicaise revêt son costume de ville artistique comme le célèbre quartier parisien, à Montmartre. Cette manifestation culturelle est organisée pour faciliter l’accès à l’art et porter des réalisations de peintres, illustrateurs, dessinateurs, aquarellistes, sculpteurs etc qu’ils soient amateurs ou bien professionnels.

Qui expose ?

L’association Art des Escaliers à Pornic valorise le patrimoine local à travers des événements artistiques et culturels conviviaux, notamment en investissant les escaliers de la ville haute. Elle favorise ainsi les rencontres entre habitants, artistes et visiteurs au cœur de sites urbains atypiques.

Le programme

Durant tous les dimanches du mois de juillet et d’août, le public est invité à venir découvrir des œuvres artistiques de styles et de niveaux différents proposés par des artistes venant d’horizons divers.

Vous allez adorer !

Tous les dimanches, ne manquez pas le célèbre marché de Pornic sous les halles. Une bonne occasion pour venir découvrir cette exposition extérieure !

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)

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Ne manquez cette galerie à ciel ouvert dans le centre historique de Pornic le temps d’une balade et venez en prendre plein les yeux avec Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Escalier Galipaud Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

An air of Montmartre blows over Pornic!

L’événement Exposition Art des escaliers comme à Montmartre Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic