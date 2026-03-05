Salon Papier froissé #3 Micro-édition et illustration alternative Sas Escal Bloc La Rochelle
Salon Papier froissé #3 Micro-édition et illustration alternative Sas Escal Bloc La Rochelle samedi 7 mars 2026.
Salon Papier froissé #3 Micro-édition et illustration alternative
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Papier Froissé #3, le salon de la microédition et de l’illustration alternative est de retour à La Rochelle.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
English : Fair Papier froissé #3 Micro-édition et illustration alternative
Papier Froissé #3, the micro-publishing and alternative illustration fair, is back in La Rochelle.
