Informations pratiques

Puygouzon

Salon Passionnément Livres Romans policiers / Romance

Salle des fêtes Anne Sylvestre Puygouzon Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 16:30:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Le Salon Passionnément Livres accueillera les 24 et 25 octobre 2026 plus de 60 auteurs, dont 5 auteurs internationaux. Des conférences seront organisées à la médiathèque.

Entrée gratuite. Buvette et deux food trucks.

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Salle des fêtes Anne Sylvestre Puygouzon 81990 Tarn Occitanie passionnementlivres81@gmail.com

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English :

The Passionn%E9ment Livres Book Fair will welcome more than 60 authors, including 5 international authors, on October 24 and 25, 2026. Talks will be held at the media center.

Admission is free. Refreshments will be available, and there will be two food trucks.

L’événement Salon Passionnément Livres Romans policiers / Romance Puygouzon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme d’Albi