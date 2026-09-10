Salon Profession’L 2026, Salons Mauduit, Nantes

Informations pratiques

Salon Profession’L 2026 7 et 8 octobre Salons Mauduit Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00

Profession’L révèle la carrière des femmes.

Les mercredi 7 & jeudi 8 octobre 2026, le salon Profession’L revient à Nantes, au Salon Mauduit, pour sa 8ᵉ édition !

Depuis 2012, Profession’L connecte les femmes en quête de sens et de renouveau professionnel avec les meilleurs experts, organismes et accompagnants.

Devenu incontournable, l’événement rassemble en un seul lieu, sur deux journées, de 9h à 17h, l’ensemble des acteurs de chaque étape de la vie professionnelle des femmes. Les participantes sont ainsi invitées à tracer le parcours professionnel qui leur ressemble !

Le salon s’articule autour de 6 thèmes clés :

• Faites le point sur vos besoins

• Dynamisez votre image professionnelle

• Explorez les opportunités locales

• Formez-vous et montez en compétence

• Créez votre activité ou votre entreprise

• Harmonisez votre vie pro / perso

Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscription

Nous avons hâte de vous retrouver ou de vous rencontrer !

Au programme : des conférences, des ateliers, et un espace conseils en image. Disponible sur notre site en septembre.

Salons Mauduit 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://professionl.fr/nantes/#inscription »}] [{« link »: « https://professionl.fr/nantes/#inscription »}]

Un événement offert, sur inscription, pensé pour toutes celles qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière, se réinventer ou explorer de nouvelles opportunités. carrière salon