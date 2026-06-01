Salon professionnel des producteurs Mayennais -M@yon Court, Espace Mayenne – Laval, Laval
Salon professionnel des producteurs Mayennais -M@yon Court, Espace Mayenne – Laval, Laval mercredi 3 juin 2026.
Salon professionnel des producteurs Mayennais -M@yon Court Mercredi 3 juin, 10h00 Espace Mayenne – Laval Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Professionnels de la restauration commerciale ou collective, distributeurs, élus, gîtes et chambres d’hôtes, ce salon des fournisseurs mayennais est l’occasion unique pour rencontrer une quarantaine de fournisseurs en moins de 2h.
Produits du terroir, savoir faire et convialité seront au rendez-vous !
Espace Mayenne – Laval Boulevard Pierre Elain 53000 Laval Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marie.tarleve@pl.chambagri.fr »}]
Plateforme de produits mayennais Alimentation / locale / professionnelle
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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