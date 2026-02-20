Salon Régional de l’Agriculture TARBES Tarbes

Salon Régional de l’Agriculture

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-08

2026-03-05

Bienvenue à la 49ème édition du Salon Régional de l’Agriculture !

Avec plus de 300 bovins en présentation, vous pourrez assister aux différents concours.

Cette année se tiendra le concours régional de la race Limousine.

Le long des allées du Salon des produits fermiers et artisanaux, vous découvrirez des produits de qualité, proposés exclusivement par la soixantaine de producteurs fermiers et d’artisans, sublimés à l’Atelier Gourmand avec un programme complet de recettes élaborées en direct par de grands chefs.

Seront également présents, l’ensemble des constructeurs et concessionnaires de matériels agricoles de la région.

Nous vous proposons de manger sur place dans l’un des 8 restaurants dont les fameux Restaurants de la Côte à l’Os ou celui des Jeunes Agriculteurs. Venez vous restaurer dans ce Hall dans une ambiance conviviale assurée !

Au programme

– Dégustations gourmandes,

– Animaux et concours,

– Rencontres avec les producteurs,

– Animations pour toute la famille,

– Exposition de matériel agricole,

– Convivialité et partage

.

English :

Welcome to the 49th edition of the Salon Régional de l?Agriculture!

With over 300 cattle on show, you can attend the various competitions.

This year, the regional Limousin breed competition will be held.

Along the aisles of the Salon des produits fermiers et artisanaux, you’ll discover quality products, offered exclusively by the sixty or so farm producers and craftsmen, sublimated at the Atelier Gourmand with a full program of recipes prepared live by top chefs.

All the region?s agricultural equipment manufacturers and dealers will also be present.

You can also dine in one of the 8 restaurants, including the famous Restaurants de la Côte à l?Os and the Jeunes Agriculteurs. Come and enjoy a convivial meal in this Hall!

On the program:

– Gourmet tastings,

– Animals and competitions,

– Meetings with producers,

– Activities for the whole family,

– Farm equipment exhibition,

– Conviviality and sharing

