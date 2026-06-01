Salon Saveurs & Artisanats d’Arts, Esplanade Montfleury, Mirabel

Salon Saveurs & Artisanats d’Arts Dimanche 7 juin, 10h00 Esplanade Montfleury Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Un rendez-vous original en Sud Ardèche : Saveurs & Artisanat d’Art réunis

Le Salon des Saveurs et de l’Artisanat d’Art vous invite à une expérience sensorielle et culturelle inédite. Venez rencontrer des professionnels passionnés et des artisans créateurs qui partageront avec vous leur savoir-faire, leurs créations originales et leurs spécialités gourmandes. Entre dégustations, découvertes et rencontres, ce salon est l’occasion de voyager au cœur de l’authenticité et du talent de la région.

Entrée libre – une atmosphère conviviale et chaleureuse vous attend : autour du salon, une offre de restauration permanente, buvette et petite restauration sur place.

Un salon à taille humaine, qualitatif et fédérateur

Exposer au Salon des Saveurs et de l’Artisanat d’Art, c’est valoriser vos produits et créations auprès d’un public curieux, connaisseur et engagé. Cet événement, organisé en partenariat avec des acteurs locaux reconnus, vous offre une visibilité privilégiée dans un cadre raffiné et convivial. Vous bénéficierez d’une communication ciblée, d’un espace d’exposition adapté et d’une ambiance propice aux échanges et aux ventes. Vous êtes un professionnel de la spécialité, un expert dans un domaine « saveurs » ou « artisanat d’art »,

Rejoignez une vitrine collective qui célèbre les professionnels des saveurs, de la créativité et de l’excellence artisanale !

Esplanade Montfleury 600 chemin de la cave 07170 Mirabel Mirabel 07170 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://salon2s2a.com »}]

Une journée pour rencontrer des savoir-faire en Ardèche salon saveur terroir

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