Pour cette 10ème édition de ce salon, 49 exposants 100% producteurs locaux seront présents pour ravir les papilles de tous les amateurs de vins et de gastronomie française.

Pour déguster et se cultiver, ne manquez pas cet événement. Vous y rencontrerez les viticulteurs, et les producteurs qui vous raconteront avec leurs mots, leur histoire, leur métier…

Tentez votre chance pour remporter un séjour au Portugal pour l’achat d’un ticket à 2€ (voir règlement au salon).

Restauration sur place

Entrée GratuiteTout public

Place Pitet COSEC Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 04 35 dynamic.unae@orange.fr

English :

For this 10th edition of the show, 49 exhibitors 100% local producers will be present to delight the taste buds of all wine and French gastronomy lovers.

Don’t miss this event to taste and learn. You’ll be able to meet winegrowers and producers, who’ll tell you all about their trade, in their own words…

Try your luck at winning a trip to Portugal with the purchase of a 2? ticket (see rules at the show).

Catering on site

Free admission

