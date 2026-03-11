Salon Tendance Nature Parc des expositions de Reims Reims
Salon Tendance Nature
Parc des expositions de Reims Allée Thierry Sabine Reims Marne
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
C’est le rendez-vous incontournable du printemps !Tout public
Venez fêter le Printemps, du 20 au 22 mars 2026 au salon Tendance Nature ! Le rendez-vous incontournable pour trouver de nouvelles idées, des conseils pour votre maison, votre santé et vos loisirs, en vivant une expérience 100% Nature !
Dans une ambiance festive et familiale, Tendance Nature rassemblera près de 200 exposants pendant 2 jours et demi et proposera des ateliers, animations pour petits et grands, restauration, produits locaux et artisanaux, conseils bien-être, plantes et astuces jardins…
Le salon s’articule autour de cinq univers Tourisme & Sport nature, Artisanat, Mobilité douce, Bien-être & bien-manger, Eco-habitat & Jardin. .
English : Salon Tendance Nature
It’s the place to be this spring!
