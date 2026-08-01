Salon Terre de Chasse Sauternes
samedi 29 août 2026 · Sauternes
Informations pratiques
Sauternes
Salon Terre de Chasse
Château Filhot Sauternes Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Le salon Terre de Chasse à Sauternes revient cet été encore !
Les organisateurs de salons de la société Gascogne events et le groupe de presse Reworld media (éditeur du chasseur français, la revue nationale de la chasse, grand gibier et Tirmag) et ont pris le pari de créer un nouveau rendez-vous cynégétique d’envergure nationale en Sud-Ouest.
Vous y retrouverez de nombreux exposants voyagistes, distributeurs d’armes, d’optiques, de munitions et d’accessoires, ainsi que différents pôles (pôle canin, village archerie, village migrateurs, village associatif) sans oublier les artistes et autres couteliers.
Tout au long du week-end, vous y retrouvez de nombreuses animations pour les grands et plus petits allant de la régionale canine d’élevage, au balltrap, en passant par le tir à l’arc et autres démonstrations de chiens de chasse. Les chasses traditionnelles seront à l’honneur ! .
Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terredechasse.com
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English : Salon Terre de Chasse
L’événement Salon Terre de Chasse Sauternes a été mis à jour le 2026-08-10 par La Gironde du Sud
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