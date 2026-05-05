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Salon terroir et artisanat local Peigney

Salon terroir et artisanat local Peigney dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres

Ville : 52200 Peigney

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Peigney

Salon terroir et artisanat local

Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Nombreux exposants de savonnière, ferronnier, peintres, vannier, coutelier, vignerons, bijoux, métiers de bouche…   .

Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86  fortdepeigney@gmail.com

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English :

L’événement Salon terroir et artisanat local Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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