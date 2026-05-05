Peigney

Salon terroir et artisanat local

Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Nombreux exposants de savonnière, ferronnier, peintres, vannier, coutelier, vignerons, bijoux, métiers de bouche… .

Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86 fortdepeigney@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon terroir et artisanat local Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres