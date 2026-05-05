Salon terroir et artisanat local Peigney
Salon terroir et artisanat local Peigney dimanche 28 juin 2026.
Peigney
Salon terroir et artisanat local
Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Nombreux exposants de savonnière, ferronnier, peintres, vannier, coutelier, vignerons, bijoux, métiers de bouche… .
Sur la D52 entre le lac de la Liez et Langres Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 34 90 86 fortdepeigney@gmail.com
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English :
L’événement Salon terroir et artisanat local Peigney a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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