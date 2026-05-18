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Salon vins, fromages et produits du terroir Sous la Halle Arpajon

Salon vins, fromages et produits du terroir Sous la Halle Arpajon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Sous la Halle

Adresse : Place du Marché

Ville : 91290 Arpajon

Département : Essonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Arpajon

Salon vins, fromages et produits du terroir

Sous la Halle Place du Marché Arpajon Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Le Salon des vins, fromages et produits du terroir d’Arpajon revient pour sa 33ème édition les 6 et 7 juin prochains, sous la halle, Place du Marché.
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Sous la Halle Place du Marché Arpajon 91290 Essonne Île-de-France   evenements@arpajon91.fr

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English :

The 33rd edition of the Arpajon Wine, Cheese and Local Produce Show takes place on June 6 and 7, under the covered market on Place du Marché.

L’événement Salon vins, fromages et produits du terroir Arpajon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Coeur Essonne