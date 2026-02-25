Salon zen de Saint-Victurnien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien
Salon zen de Saint-Victurnien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien samedi 7 mars 2026.
Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien Haute-Vienne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
La 7ème édition du salon du bien-être à Saint-Victurnien continue de partager et sensibiliser le grand public à une diversité de pratiques dédiées au bien-être. Venez découvrir et échanger avec de nombreux experts médecine douce, relaxation, maîtrise de soi, les massages, magnétisme, lithothérapie, sophrologie… Des conférences et des ateliers gratuits seront organisés. .
