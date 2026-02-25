Salon zen de Saint-Victurnien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Salon zen de Saint-Victurnien

Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

La 7ème édition du salon du bien-être à Saint-Victurnien continue de partager et sensibiliser le grand public à une diversité de pratiques dédiées au bien-être. Venez découvrir et échanger avec de nombreux experts médecine douce, relaxation, maîtrise de soi, les massages, magnétisme, lithothérapie, sophrologie… Des conférences et des ateliers gratuits seront organisés. .

Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 91 38 24

