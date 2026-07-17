Salsa et bachata Rue de la Gare Gilley
samedi 1 août 2026 · Rue de la Gare · Gilley
Informations pratiques
Gilley
Salsa et bachata
Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
A partir de 14h.
Organisé par l’association Ritmo & Flow.
Animations, danses libres, débutants bienvenus, en solo ou en couple. Venez partager un après-midi convivial et festif.
Entrée libre.
Renseignements par mail ou sur Facebook. .
Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 62 04 79 associationeal@outlook.com
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English : Salsa et bachata
L’événement Salsa et bachata Gilley a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS