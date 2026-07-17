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AGENDA · Gilley

Salsa et bachata Rue de la Gare Gilley

samedi 1 août 2026 · Rue de la Gare · Gilley

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Nouvelle halle
Ville
25650 Gilley
Département
Doubs
Tarif

Gilley

Salsa et bachata

Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

A partir de 14h.
Organisé par l’association Ritmo & Flow.
Animations, danses libres, débutants bienvenus, en solo ou en couple. Venez partager un après-midi convivial et festif.
Entrée libre.
Renseignements par mail ou sur Facebook.   .

Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 62 04 79  associationeal@outlook.com

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English : Salsa et bachata

L’événement Salsa et bachata Gilley a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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