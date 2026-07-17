Salsa et bachata Rue de la Gare Gilley

Informations pratiques

Gilley

Salsa et bachata

Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

A partir de 14h.

Organisé par l’association Ritmo & Flow.

Animations, danses libres, débutants bienvenus, en solo ou en couple. Venez partager un après-midi convivial et festif.

Entrée libre.

Renseignements par mail ou sur Facebook. .

Rue de la Gare Nouvelle halle Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 62 04 79 associationeal@outlook.com

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English : Salsa et bachata

L’événement Salsa et bachata Gilley a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS