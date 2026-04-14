Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures !, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures !, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller mercredi 22 avril 2026.
Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures ! Mercredi 22 avril, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:25:00+02:00
Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:25:00+02:00
Le cinéma dès 3 ans !
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=CYHCN »}]
Mon premier ciné – Sam le pompier revient au cinéma avec 5 épisodes 100 % inédits et une grande nouveauté : une toute nouvelle caserne ultramoderne ! Grâce à cette base flambant neuve et à u… Relais Culturel Sam le pompier – nouvelle caserne
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