Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures !, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Sam le pompier – nouvelle caserne, grandes aventures ! Mercredi 22 avril, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:25:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T11:25:00+02:00

Le cinéma dès 3 ans !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=CYHCN »}]

Mon premier ciné – Sam le pompier revient au cinéma avec 5 épisodes 100 % inédits et une grande nouveauté : une toute nouvelle caserne ultramoderne ! Grâce à cette base flambant neuve et à u… Relais Culturel Sam le pompier – nouvelle caserne