Sama Leï, Chateau de Salinelles,

Sama Leï Vendredi 8 mai, 19h15 Chateau de Salinelles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T19:15:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T19:15:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Une aventure poétique et intuitive.

Écouter le désir. Le laisser s’installer en nous, entre nous et avec ceux qui nous entourent. Se sentir guidés par les lieux, les événements, les rencontres, sans a priori ni anticipation. Nos expériences et notre répertoire en bagages, goûter à cette fragilité de l’instant présent. Et jouer, chanter, entrer dans la vibration de nos instruments. Ouvrir les cœurs, éliminer le superflu, se relier les uns aux autres, se surprendre. Que chacun se sente libre de suivre, de rester, de divaguer, d’habiter ce nouvel espace autour de nos musiques et de nos présences.

Chateau de Salinelles Salinelles 30250 Gard Occitanie

La Fausse Compagnie Sama Leï Projet Stroh

Sébastien Parot