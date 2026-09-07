« Sama Leï » par la Fausse Compagnie, SIAHVY Syndicat de l’Yvette, Saulx-les-Chartreux

Informations pratiques

« Sama Leï » par la Fausse Compagnie Samedi 19 septembre, 11h00 SIAHVY Syndicat de l’Yvette Essonne

Jauge de 150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Sama Leï – Fausse Compagnie

✦ Aventure poétique intuitive

Une aventure poétique intuitive. Écouter le désir. Le laisser sʼinstaller en nous et en ceux qui nous entourent. Se sentir guidés par les lieux, événements, rencontres, sans a priori ni anticipation. Nos expériences et répertoire en bagages, goûter à cette fragilité de lʼinstant présent. Et jouer, chanter, entrer dans la vibration de nos instruments. Ouvrir les cœurs, se relier les uns aux autres, se surprendre. Que chacun alors se sente libre dʼhabiter ce nouvel espace autour de nos musiques et de nos présences.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

SIAHVY Syndicat de l’Yvette 12 avenue Salvador-Allende 91160 Saulx-les-Chartreux Saulx-les-Chartreux 91160 Essonne Île-de-France 0169317210 http://www.siahvy.org Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la Vallée de l’Yvette Parkings à proximité du site – stationnement à l’intérieur interdit sauf vélos

Spectacle « Sama Leï »