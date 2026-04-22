samed d’histoires Xertigny
samed d’histoires Xertigny samedi 16 mai 2026.
Xertigny
samed d’histoires
2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 11:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Des grandes histoires pour les petites oreilles, par les bénévoles de Lire et Faire Lire.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionAdultes
0 .
2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38
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English :
Great stories for little ears, by volunteers from Lire et Faire Lire.
Ages 4 and up ? With registration
L’événement samed d’histoires Xertigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION