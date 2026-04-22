Xertigny

samed d’histoires

2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 11:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Des grandes histoires pour les petites oreilles, par les bénévoles de Lire et Faire Lire.

À partir de 4 ans • Sur inscriptionAdultes

0 .

2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38

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English :

Great stories for little ears, by volunteers from Lire et Faire Lire.

Ages 4 and up ? With registration

L’événement samed d’histoires Xertigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION