Samedi 13 juin « FAITES » de la musique au Jardin dans la vallée, le jardin dans la vallée, Bransles
Samedi 13 juin « FAITES » de la musique au Jardin dans la vallée, le jardin dans la vallée, Bransles samedi 13 juin 2026.
Samedi 13 juin « FAITES » de la musique au Jardin dans la vallée Samedi 13 juin, 15h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Une belle occasion de découvrir le jardin, les producteurs du village et alentour
avec les artistes locaux mais aussi des invités
Le marché et animations de 15h à 17h…
Les légumes de saison de Léo
Les pains cuits au feu de bois de Clément
Cidre et jus de pommes de la famille Tourte à Nanteau
Le miel bio de Rémi
Du fromage avec Raw Cheese Power
Stand maquillage et atelier créatif gratuits pour les enfants par Clémence et Carla
La buvette, tout le temps
Crêpes salées au comté
Crêpes sucrées…
Planches de fromages avec pain
Bière la Luna
Cidre
Divers jus sans alcool
À partir de 17h
La musique,
programme sur le site
le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardindanslavallee.fr »}]
Entrée libre. 13ème « Faites » de la musique du village et marché des producteurs locaux et autres. Avec les association Robinson’s, 2-mains et APÉlèves. jardindanslavallee marché local