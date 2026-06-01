Samedi 13 juin « FAITES » de la musique au Jardin dans la vallée Samedi 13 juin, 15h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Une belle occasion de découvrir le jardin, les producteurs du village et alentour

avec les artistes locaux mais aussi des invités

Le marché et animations de 15h à 17h…

Les légumes de saison de Léo

Les pains cuits au feu de bois de Clément

Cidre et jus de pommes de la famille Tourte à Nanteau

Le miel bio de Rémi

Du fromage avec Raw Cheese Power

Stand maquillage et atelier créatif gratuits pour les enfants par Clémence et Carla

La buvette, tout le temps

Crêpes salées au comté

Crêpes sucrées…

Planches de fromages avec pain

Bière la Luna

Cidre

Divers jus sans alcool

À partir de 17h

La musique,

programme sur le site

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardindanslavallee.fr »}]

Entrée libre. 13ème « Faites » de la musique du village et marché des producteurs locaux et autres. Avec les association Robinson’s, 2-mains et APÉlèves. jardindanslavallee marché local