samedi 6 juin, Promenade botanique à la Villa de Maser, à la découverte des fruits sauvages, Villa di Maser, Maser

samedi 6 juin, Promenade botanique à la Villa de Maser, à la découverte des fruits sauvages Samedi 6 juin, 16h00 Villa di Maser Treviso

26€ par personne adulte, 10€ enfant, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Une promenade dans les jardins historiques de la villa de Maser. Accompagnés de Chiara Schirato, médecin pharmacienne et experte en phytothérapie, nous apprendrons à reconnaître les essences sauvages présentes dans le parc de la colline, leurs propriétés nutritionnelles et leurs usages en cuisine. Avec goûter final aux écuries de la Villa.

Villa di Maser nr 1, Via Barbaro, 31010, Maser (tv) Maser 31010 Treviso Veneto 0423 923004 https://www.villadimaser.it/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.villadimaser.it/it-IT/biglietti/passeggiate-botaniche-alla-villa-di-maser?_gl=1*1k35bzt*_up*MQ..*_ga*Nzc1NjMwNTE0LjE3Nzg2NzUzNDA.*_ga_3C5JM19SP2*czE3Nzg2NzUzNDAkbzEkZzEkdDE3Nzg2NzY0ODUkajYwJGwwJGgw »}]

Une promenade dans les jardins historiques de la villa de Maser. Accompagnés de Chiara Schirato, pharmacienne et experte en phytothérapie, nous apprendrons à reconnaître les essences sauvages présente

©villa di maser