Villa et jardin historique, Villa di Maser, Maser

Villa et jardin historique Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Villa di Maser Treviso

€ 18,00 p.p. adulte, € 15,00 p.p. plus de 65 ans, étudiants de 15 à 25 ans et conventions, € 10,00 p.p. enfants 8 – 14 ans, € 46,00 famille 2 adultes + 1 enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Une visite guidée pour découvrir les scènes colorées de la Casa Barbaro, où le Veronese a donné naissance à l’un des cycles de fresques les plus importants de la peinture vénitienne du XVIe siècle. Du jardin du Nymphée, œuvre de l’ingéniosité hydraulique de Palladio, vers le parc de la colline, jusqu’à arriver au grand magnolia et aux jardins conçus par Tomaso Buzzi dans les hymnes des années trente du XXe siècle. Invisible depuis la façade de la Villa, nous découvrirons un univers végétal riche en biodiversité, aperçus inattendus et atmosphères d’une rare quiétude. Un itinéraire lent et immersif qui révèle le visage le plus secret et inédit de la villa de Maser.

Villa di Maser nr 1, Via Barbaro, 31010, Maser (tv) Maser 31010 Treviso Veneto 0423 923004 https://www.villadimaser.it/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.villadimaser.it/it-IT/biglietti/ticket-visita-guidata-la-villa-e-il-giardino-storico?_gl=1*1wrofiz*_up*MQ..*_ga*Nzc1NjMwNTE0LjE3Nzg2NzUzNDA.*_ga_3C5JM19SP2*czE3Nzg2NzUzNDAkbzEkZzEkdDE3Nzg2NzczNDEkajYwJGwwJGgw »}]

Une visite guidée pour découvrir les scènes colorées de la Casa Barbaro, où le Veronese a donné naissance à l’un des cycles de fresques les plus importants de la peinture vénitienne du XVIe siècle. Du

©Villa di Maser