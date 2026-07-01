Samedi 8 mai 2027. Festival musical au Jardin dans la vallée ., le jardin dans la vallée, Bransles

Informations pratiques

Samedi 8 mai 2027. Festival musical au Jardin dans la vallée . Samedi 8 mai 2027, 16h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-08T16:00:00+02:00 – 2027-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2027-05-08T16:00:00+02:00 – 2027-05-08T23:59:00+02:00

Avec les association Musiqafon, Robinson’s et 2-mains Il s’agit de proposer un marché local : légumes, plants, pains, fromages… et aussi de la musique mais uniquement avec des textes en français pour que tout le monde comprenne de quoi il s’agit et puisse participer☺

Buvette et petite restauration sur place

Cette année en partenariat avec Musiqafon, Les Mutins et plein d’autres talents

programme musical complet sur le site

à bientôt

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}] [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr/le-samedi-9-mai-2026-fete-du-printemps-au-jardin/ »}]

Entrée libre. Musique mini festival « expressions françaises »☺ marché local, vente de plants du jardin. jardindanslavallee chanson française