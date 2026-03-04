Samedi 9 mai. Festival musical au Jardin dans la vallée ., le jardin dans la vallée, Bransles

Samedi 9 mai. Festival musical au Jardin dans la vallée . Samedi 9 mai, 15h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Avec l’association Robinson’s Il s’agit de proposer un marché local : légumes, plants, pains, fromages… et aussi de la musique mais uniquement avec des textes en français pour que tout le monde comprenne de quoi il s’agit et puisse participer

Buvette et petite restauration sur place

Cette année en partenariat avec Musiqafon, Les Mutins et plein d’autres talents

programme musical complet sur le site

à bientôt

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}] [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr/le-samedi-9-mai-2026-fete-du-printemps-au-jardin/ »}]

Entrée libre. Musique mini festival « expressions françaises » et marché local. jardindanslavallee chanson française