Samedi, ça me dit de conter – Jihad DARWICHE La Vagabonde Paris 20

Informations pratiques

Cette

formule allie :

• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)

• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur

Il

s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une

aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans

son univers spécifique) et d’une perspective (on« goûte »

l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).

Atelier

1001 Nuits

L’atelier

commence par une brève histoire des 1001nuits, et un aperçu des points qui font

la force de ce répertoire, ainsi que son universalité et sa longévité avec

quelques clés qui permettent d’entrer dans le monde des Nuits.

Nous

travaillerons ensuite l’histoire cadre, c’est-à-dire l’histoire de Shéhérazade

qui donne une force et un sens à tous les contes qui suivent.

Soirée :

Mille

et Une Nuits

Le

temps des rêveurs.

Des

personnages un peu étranges, hommes ou femmes, doux rêveurs qui traversent la

vie avec nonchalance et poésie. Ils et elles portent dans leurs gestes et

paroles le parfum, la sagesse et l’humour de l’Orient.

1h10

Jihad

Darwiche est né à Marwaniyé, un petit village du

Sud-Liban. Son enfance a été bercée par les contes, les joutes poétiques qui

sont encore très populaires de nos jours et les récits traditionnels de

l’Orient que racontaient sa mère et les femmes du quartier. Il habite ensuite la

vieille ville de Saïda, où la tradition du conte est encore vivace. Dans les

ruelles étroites, les voisins passent leurs matinées à discuter d’une fenêtre à

l’autre et à se raconter les rêves de la nuit (de vrais contes de fées) en

buvant le café à la cardamome…

Jihad DARWICHE à La Vagabonde

Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale.

Le samedi 21 novembre 2026

de 15h03 à 21h40

payant Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T16:03:00+01:00

fin : 2026-11-21T22:40:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T15:03:00+02:00_2026-11-21T21:40:00+02:00

La Vagabonde 122 rue de Bagnolet 75020 Paris 20

https://lavagabonde.eu/evenement/samedi-ca-me-dit-de-conter-jihad-darwiche/ +33660677257 contact@lavagabonde.eu



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