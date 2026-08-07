Samedi, ça me dit de conter – Jihad DARWICHE La Vagabonde Paris 20
samedi 21 novembre 2026 · La Vagabonde · Paris 20
Informations pratiques
Cette
formule allie :
• un atelier autour du conte, de durée limitée (3h)
• un spectacle de Conte, par le même conteur-formateur
Il
s’agit à la fois d’une ruche (on s’y rencontre, on s’y retrouve), d’une
aventure (on s’y essaie au conte), d’un voyage (un conteur vous entraîne dans
son univers spécifique) et d’une perspective (on« goûte »
l’apprentissage d’un conteur sans faire un stage entier).
Atelier
1001 Nuits
L’atelier
commence par une brève histoire des 1001nuits, et un aperçu des points qui font
la force de ce répertoire, ainsi que son universalité et sa longévité avec
quelques clés qui permettent d’entrer dans le monde des Nuits.
Nous
travaillerons ensuite l’histoire cadre, c’est-à-dire l’histoire de Shéhérazade
qui donne une force et un sens à tous les contes qui suivent.
Soirée :
Mille
et Une Nuits
Le
temps des rêveurs.
Des
personnages un peu étranges, hommes ou femmes, doux rêveurs qui traversent la
vie avec nonchalance et poésie. Ils et elles portent dans leurs gestes et
paroles le parfum, la sagesse et l’humour de l’Orient.
1h10
Jihad
Darwiche est né à Marwaniyé, un petit village du
Sud-Liban. Son enfance a été bercée par les contes, les joutes poétiques qui
sont encore très populaires de nos jours et les récits traditionnels de
l’Orient que racontaient sa mère et les femmes du quartier. Il habite ensuite la
vieille ville de Saïda, où la tradition du conte est encore vivace. Dans les
ruelles étroites, les voisins passent leurs matinées à discuter d’une fenêtre à
l’autre et à se raconter les rêves de la nuit (de vrais contes de fées) en
buvant le café à la cardamome…
Jihad DARWICHE à La Vagabonde
Un Samedi pour Conter est une formule unique pour aborder ou approfondir le conte de façon interdisciplinaire. « Légère » par le prix et la durée, elle est accessible à tous, aux habitués comme aux curieux. Le spectacle permet d’élargir le cercle et la formule de diner en commun participe à la dimension conviviale.
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h03 à 21h40
payant Public adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T16:03:00+01:00
fin : 2026-11-21T22:40:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T15:03:00+02:00_2026-11-21T21:40:00+02:00
La Vagabonde 122 rue de Bagnolet 75020 Paris 20
https://lavagabonde.eu/evenement/samedi-ca-me-dit-de-conter-jihad-darwiche/ +33660677257 contact@lavagabonde.eu
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