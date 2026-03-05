Samedi en famille #2 La Mégisserie Saint-Junien

Samedi en famille #2

La journée débute à 11h au Ciné-Bourse à Saint-Junien avec la projection du film Le Mécano de la Générale de Buster Keaton et Clyde Bruckman, comédie culte située pendant la Guerre de Sécession. À 12h15, place au Blabl’apéro, suivi d’un pique-nique convivial à La Mégisserie à 13h. Dès 14h, petits et grands participent à des ateliers créatifs danse et imaginaire, grattage de pellicule pour créer un film collectif, ainsi que de nombreuses animations gratuites (jeux, sable cinétique, lecture). Après un goûter offert à 16h, la journée se clôture à 17h avec Aspirator de la Compagnie Happés, un spectacle de cirque drôle et poétique dès 6 ans, mêlant acrobaties et fantaisie. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

