Vauchelles-lès-Domart

Samedi ludique

rue de Mouflers Vauchelles-lès-Domart Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez jouer gratuitement avec l’association Les Aventuriers Des Jeux pour découvrir, redécouvrir et partager des jeux de société moderne à Vauchelles-les-Domart.

Ludothèque à disposition, explication de règles, tout est fait pour passer un bon moment.

Que vous soyez novice, débutant, expérimenté, expert, venez jouer avec nous.

Boissons et petite restauration sur place.

Venez jouer gratuitement avec l’association Les Aventuriers Des Jeux pour découvrir, redécouvrir et partager des jeux de société moderne à Vauchelles-les-Domart.

Ludothèque à disposition, explication de règles, tout est fait pour passer un bon moment.

Que vous soyez novice, débutant, expérimenté, expert, venez jouer avec nous.

Boissons et petite restauration sur place. .

rue de Mouflers Vauchelles-lès-Domart 80620 Somme Hauts-de-France lesaventuriersdesjeux@gmail.com

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English :

Come and play for free with the association Les Aventuriers Des Jeux to discover, rediscover and share modern board games in Vauchelles-les-Domart.

With a games library at your disposal and rules explained, we’re sure you’ll have a great time.

Whether you’re a novice, beginner, experienced or expert, come and play with us.

Drinks and snacks on site.

L’événement Samedi ludique Vauchelles-lès-Domart a été mis à jour le 2026-05-19 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme