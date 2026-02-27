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Samedi matin de l’Orgue 4 Plouescat

Samedi matin de l’Orgue 4 Plouescat samedi 1 août 2026.

Adresse : Église Saint-Pierre

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Plouescat

Samedi matin de l’Orgue 4

Église Saint-Pierre Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Récital organisé au profit de la restauration de l’orgue du facteur rennais Jean-Baptiste Claus (inauguration en 1887). Un petit pas de côté vous permettra de profiter d’un moment musical à l’occasion de votre déambulation dans les couleurs et la rumeur du marché hebdomadaire du samedi.

Programme 2026
11 juillet Gildas Vijay Rousseau, orgue et cornemuse
18 juillet Yann Drezet, orgue
25 juillet Blandine Piccinini, orgue et violon
1er août Gildas Vijay Rousseau, orgue
8 août Trio Per Vari Kervarec, orgue, bombarde, cornemuses   .

Église Saint-Pierre Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 98 46 

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English : Samedi matin de l’Orgue 4

L’événement Samedi matin de l’Orgue 4 Plouescat a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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