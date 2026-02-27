Plouescat

Samedi matin de l’Orgue 4

Église Saint-Pierre Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Récital organisé au profit de la restauration de l’orgue du facteur rennais Jean-Baptiste Claus (inauguration en 1887). Un petit pas de côté vous permettra de profiter d’un moment musical à l’occasion de votre déambulation dans les couleurs et la rumeur du marché hebdomadaire du samedi.

Programme 2026

11 juillet Gildas Vijay Rousseau, orgue et cornemuse

18 juillet Yann Drezet, orgue

25 juillet Blandine Piccinini, orgue et violon

1er août Gildas Vijay Rousseau, orgue

8 août Trio Per Vari Kervarec, orgue, bombarde, cornemuses .

Église Saint-Pierre Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 98 46

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English : Samedi matin de l’Orgue 4

L’événement Samedi matin de l’Orgue 4 Plouescat a été mis à jour le 2026-04-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX