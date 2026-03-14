SAMEDIS DU VIN BASSAN

La Promenade Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Les Samedis du Vin sont devenus un rendez-vous incontournable, pour les amateurs de vins, de musique et de produits du terroir. Le but est simple: déguster nos vins locaux, se régaler avec de bons produits et profiter de l’ambiance musicale et conviviale.

Les Samedis du Vin à Béziers sont devenus un rendez-vous incontournable, pour les amateurs de vins, de musique et de produits du terroir. Le but est simple déguster nos vins locaux, se régaler avec de bons produits et profiter de l’ambiance musicale, détendue et conviviale.

Ces soirées s’inscrivent dans le même esprit festif que les Jeudis de Béziers et les Mardis de Valras, avec pour seulement 5 €, trois dégustation de vin et un verre sérigraphié à emporter chez vous !

Cette année des dizaines de vignerons seront présents pour faire découvrir leurs vins et des groupes de musique différents animeront chaque soirée, ce qui rendra chaque date unique ! .

La Promenade Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Les Samedis du Vin has become a not-to-be-missed event for lovers of wine, music and local produce. The aim is simple: to taste our local wines, feast on good produce and enjoy the friendly, musical atmosphere.

L’événement SAMEDIS DU VIN BASSAN Bassan a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34