RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES Bassan Hérault

RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES Avenue de la Gare 34290 Bassan Hérault Occitanie

Durée : 150 Distance : 900.0 Tarif :

Une randonnée facile, à proximité de Béziers. Au fil des sentiers, vous traverserez des paysages bucoliques, entre vignoble ensoleillé avec vue sur les Avants-Monts, chemin de traverse et bois ombragé, jusqu’au cœur du village, avec son église et son château, pour une arrivée pleine de charme.

https://www.bassan.fr/ +33 4 67 36 10 67

English : RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES

Deutsch : RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES

Italiano :

Una passeggiata facile, vicino a Béziers. Lungo il percorso si attraversano paesaggi bucolici, tra vigneti soleggiati con vista sugli Avants-Monts, stradine tortuose e boschi ombrosi, fino al cuore del villaggio, con la sua chiesa e il suo castello, per un finale affascinante.

Español : RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme