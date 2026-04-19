OPÉRATION VILLAGE PROPRE Bassan
OPÉRATION VILLAGE PROPRE Bassan lundi 18 mai 2026.
Bassan
OPÉRATION VILLAGE PROPRE
Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Avec le soutien du SICTOM Agde Pézenas, les élèves de la classe de CM1, de l’école primaire de Bassan, organisent l’Opération Village propre !
Menée par la classe de CM1 de l’école primaire de Bassan, avec le soutien du SICTOM Agde Pézenas et la participation des marcheurs du foyer rural, cette action environnementale vise à sensibiliser à la propreté et à la protection de l’environnement.
Au programme installation de grilles d’égouts marquées Ici commence la mer et sensibilisation à l’objectif zéro mégot. .
Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr
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English :
With the support of the SICTOM Agde Pézenas, pupils from the CM1 class at Bassan elementary school are organizing Operation Clean Village!
L’événement OPÉRATION VILLAGE PROPRE Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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