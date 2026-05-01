Bassan

ATELIER IKEBANA

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Découvrez l’Ikebana, l’art floral japonais, lors d’un atelier sur le thème de la mer, suivi d’une exposition florale et laisser libre cours à votre sensibilité.

Plongez dans l’univers de l’Ikebana, l’art floral japonais, à travers un atelier placé sous le thème de la mer. Cette pratique artistique met en valeur l’harmonie, l’équilibre et la simplicité, en jouant sur les formes, les lignes et les volumes, pour créer des compositions inspirées par la nature. Guidés dans la réalisation de votre création, vous découvrirez les bases de cet art traditionnel, tout en laissant libre cours à votre sensibilité. L’atelier se prolongera par une exposition florale.

Places limitées inscription en mairie. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

Discover Ikebana, the Japanese floral art, during a workshop on the theme of the sea, followed by a floral exhibition, and give free rein to your sensibility.

L’événement ATELIER IKEBANA Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34