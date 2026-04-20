Bassan

SEMAINE VERTE 6ÈME ÉDITION

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

La Semaine Verte revient pour sa 6ᵉ édition, à Bassan ! Une semaine dédiée à la nature et à l’environnement, placée sous le thème La mer commence dans les terres .

Retrouvez la Semaine Verte pour sa 6ᵉ édition, à Bassan ! Tout au long de la semaine, des animations, conférences et ateliers sont proposés aux petits, comme aux grands, autour de la nature et de l’environnement. Cette année, le thème La mer commence dans les terres met en lumière les liens essentiels entre nos gestes quotidiens et la préservation des milieux aquatiques. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

Green Week returns to Bassan for its 6th edition! A week dedicated to nature and the environment, under the theme The sea begins inland .

L’événement SEMAINE VERTE 6ÈME ÉDITION Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34