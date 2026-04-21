Bassan

CONFÉRENCE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

17 Rue du Puits Neuf Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

La mairie de Bassan vous propose une conférence sur la lutte contre le frelon asiatique et les techniques de piégeage. Venez nombreux pour bénéficier d’un moment de partage, dédié à un enjeu environnemental local important.

La mairie de Bassan vous invite à une conférence, sur la lutte contre le frelon asiatique et les techniques de piégeage. Cette présentation permet de faire le point sur cette espèce invasive, son impact sur la biodiversité et les méthodes utilisées pour limiter sa présence. Une rencontre idéale pour mieux comprendre et agir face à un enjeu environnemental local. Ouvert à tous. .

17 Rue du Puits Neuf Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

The Bassan town hall invites you to a conference on the fight against the Asian hornet and trapping techniques. Come one, come all to enjoy a moment of sharing, dedicated to an important local environmental issue.

L’événement CONFÉRENCE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34