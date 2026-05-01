Bassan

SORTIE SCOLAIRE AUX ORPELLIÈRES

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Une journée de sensibilisation à l’art et au respect de l’environnement, attend les élèves de CE1 à CM2 de Bassan, aux Orpellières, lors d’une sortie scolaire riche en découvertes et en activités.

Destinée aux classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de Bassan, le centre de ressources de l’Éducation nationale, accueille les élèves pour une découverte de la biodiversité et une sensibilisation à l’environnement, au cours d’une sortie scolaire aux Orpellières. Cette sortie permet d’explorer une zone Natura 2000 et d’observer les animaux et végétaux qui y vivent, tout en apprenant à mieux comprendre et respecter la nature.

Au programme

– Jeu de piste

– Exposition

– Ateliers faune & flore

– Pique-nique

– Balade naturaliste

L’occasion idéale de profiter d’une journée ludique et enrichissante, au coeur d’un espace naturel protégé. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

A day of art and environmental awareness awaits Bassan?s CE1 to CM2 pupils at Les Orpellières, during a school outing full of discoveries and activities.

L’événement SORTIE SCOLAIRE AUX ORPELLIÈRES Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34