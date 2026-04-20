Bassan

SÉANCE DE TAÏCHI

espace pinède Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Offrez-vous une pause bien-être, au cœur de la nature avec une séance de taïchi en pleine garrigue.

Envie de vous détendre autrement ? Rejoignez une séance de taïchi en pleine garrigue ! Accessible à tous, que vous soyez débutants ou confirmés, ce moment invite à ralentir, respirer et bouger en douceur, dans un cadre apaisant. Une parenthèse zen pour se ressourcer et faire le plein d’énergie ! Inscription en mairie. .

espace pinède Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

Treat yourself to a wellness break in the heart of nature, with a taichi session in the garrigue.

L’événement SÉANCE DE TAÏCHI Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34