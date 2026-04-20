SÉANCE DE TAÏCHI Bassan
SÉANCE DE TAÏCHI Bassan mardi 19 mai 2026.
Bassan
SÉANCE DE TAÏCHI
espace pinède Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Offrez-vous une pause bien-être, au cœur de la nature avec une séance de taïchi en pleine garrigue.
Envie de vous détendre autrement ? Rejoignez une séance de taïchi en pleine garrigue ! Accessible à tous, que vous soyez débutants ou confirmés, ce moment invite à ralentir, respirer et bouger en douceur, dans un cadre apaisant. Une parenthèse zen pour se ressourcer et faire le plein d’énergie ! Inscription en mairie. .
espace pinède Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr
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English :
Treat yourself to a wellness break in the heart of nature, with a taichi session in the garrigue.
L’événement SÉANCE DE TAÏCHI Bassan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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