Bassan

DÉCOUVERTE FAUNE/FLORE DES ORPELLIÈRES POUR LES CP & GRANDE SECTION DE BASSAN

6 rue Ecoles Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une matinée placée sous le signe de la découverte et de la sensibilisation à la nature, attend les enfants aux Orpellières, avec la découverte de la faune et de la flore et des histoires contées.

Les élèves de CP et de grande section partiront à la découverte de la faune et de la flore des Orpellières, à travers des ateliers ludiques et pédagogiques sur le thème de la mer. Les maternelles participeront à des histoires contées par Myriam Thomas, autour de Marinette et les actions écocitoyennes , un moment d’éveil et de sensibilisation à l’environnement, avec la remise d’un livre à chaque enfant. Une belle occasion d’apprendre et de partager un moment convivial autour de la nature ! .

6 rue Ecoles Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

A morning of discovery and nature awareness awaits children at Les Orpellières, with the discovery of flora and fauna and storytelling.

L’événement DÉCOUVERTE FAUNE/FLORE DES ORPELLIÈRES POUR LES CP & GRANDE SECTION DE BASSAN Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34