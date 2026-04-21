Bassan

OPÉRATION GARRIGUE PROPRE

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez nettoyer la garrigue, en participant à l’opération Garrigue propre , une action conviviale et utile, ouverte à tous.

Envie de profiter d’une matinée placée sous le signe de l’action et du respect de la nature ? L’opération Garrigue propre vous attend ! Aux côtés des chasseurs et bénévoles, participez à une initiative collective pour nettoyer la garrigue, préserver les espaces naturels et agir concrètement pour l’environnement local. Ouvert à tous. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr

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English :

Come and clean up the garrigue, by taking part in the Garrigue propre operation, a friendly and useful action open to all.

L’événement OPÉRATION GARRIGUE PROPRE Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34