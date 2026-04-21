OPÉRATION GARRIGUE PROPRE Bassan
OPÉRATION GARRIGUE PROPRE Bassan vendredi 22 mai 2026.
Bassan
OPÉRATION GARRIGUE PROPRE
Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez nettoyer la garrigue, en participant à l’opération Garrigue propre , une action conviviale et utile, ouverte à tous.
Envie de profiter d’une matinée placée sous le signe de l’action et du respect de la nature ? L’opération Garrigue propre vous attend ! Aux côtés des chasseurs et bénévoles, participez à une initiative collective pour nettoyer la garrigue, préserver les espaces naturels et agir concrètement pour l’environnement local. Ouvert à tous. .
Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 67 contact@bassan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and clean up the garrigue, by taking part in the Garrigue propre operation, a friendly and useful action open to all.
L’événement OPÉRATION GARRIGUE PROPRE Bassan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
À voir aussi à Bassan (Hérault)
- SAMEDIS DU VIN BASSAN Bassan 25 avril 2026
- RANDONNÉE ENTRE LES VIGNES ET LES GARRIGUES Bassan Hérault 1 mai 2026
- OPÉRATION VILLAGE PROPRE Bassan 18 mai 2026
- SEMAINE VERTE 6ÈME ÉDITION Bassan 18 mai 2026
- SÉANCE DE TAÏCHI Bassan 19 mai 2026