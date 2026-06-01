Samedis grill du Pis Château Le Pis Taillecavat

Taillecavat

Samedis grill du Pis

Château Le Pis 597 Route de Monségur Taillecavat Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Rejoignez-nous au château Le Pis pour des soirées estivales placées sous le signe de la convivialité ! Au programme grillades de la ferme, vins du domaine, animations et bonne humeur dans un cadre champêtre et authentique. Un moment de partage à vivre en famille ou entre amis pour découvrir les saveurs locales et l’esprit chaleureux du domaine. .

Château Le Pis 597 Route de Monségur Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 50 67 info@chateaulepis.com

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English : Samedis grill du Pis

L’événement Samedis grill du Pis Taillecavat a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers