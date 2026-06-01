Samedis grill du Pis Château Le Pis Taillecavat
Samedis grill du Pis Château Le Pis Taillecavat samedi 27 juin 2026.
Taillecavat
Samedis grill du Pis
Château Le Pis 597 Route de Monségur Taillecavat Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22
Rejoignez-nous au château Le Pis pour des soirées estivales placées sous le signe de la convivialité ! Au programme grillades de la ferme, vins du domaine, animations et bonne humeur dans un cadre champêtre et authentique. Un moment de partage à vivre en famille ou entre amis pour découvrir les saveurs locales et l’esprit chaleureux du domaine. .
Château Le Pis 597 Route de Monségur Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 50 67 info@chateaulepis.com
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English : Samedis grill du Pis
L’événement Samedis grill du Pis Taillecavat a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers
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