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SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion La Winery, ARSAC Arsac

samedi 4 juillet 2026 · La Winery, ARSAC · Arsac

SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion La Winery, ARSAC Arsac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Winery, ARSAC
Adresse
1 Rond point des vendangeurs
Ville
33460 Arsac
Département
Gironde
Tarif

Arsac

SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.

– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés   .

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055669085  evenementiel@winery.fr

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English : SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion

L’événement SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme

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