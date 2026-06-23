SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion La Winery, ARSAC Arsac
samedi 4 juillet 2026 · La Winery, ARSAC · Arsac
Informations pratiques
Arsac
SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.
– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés .
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055669085 evenementiel@winery.fr
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English : SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion
L’événement SAMEDIS VIGNERONS Château Macquin Saint-Émilion Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme
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