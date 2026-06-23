SAMEDIS VIGNERONS Domaine des Bosquets Gigondas La Winery, ARSAC Arsac
SAMEDIS VIGNERONS Domaine des Bosquets Gigondas La Winery, ARSAC Arsac samedi 19 septembre 2026.
Arsac
SAMEDIS VIGNERONS Domaine des Bosquets Gigondas
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.
– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés .
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51 evenementiel@winery.fr
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English : SAMEDIS VIGNERONS Domaine des Bosquets Gigondas
L’événement SAMEDIS VIGNERONS Domaine des Bosquets Gigondas Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme