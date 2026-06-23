SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine La Winery, ARSAC Arsac
SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine La Winery, ARSAC Arsac samedi 5 septembre 2026.
Arsac
SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.
– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés .
La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51 evenementiel@winery.fr
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English : SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine
L’événement SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme