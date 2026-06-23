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SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine La Winery, ARSAC Arsac

SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine La Winery, ARSAC Arsac

SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine La Winery, ARSAC Arsac samedi 5 septembre 2026.

Lieu
La Winery, ARSAC
Adresse
1 Rond point des vendangeurs
Ville
33460 Arsac
Département
Gironde
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Arsac

SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 19:30:00

Date(s) :
2026-09-05

Chaque samedi de l’été, découvrez un nouveau domaine, une nouvelle histoire et de nouvelles saveurs à déguster à La Winery.

– Entrée libre
– Dégustations offertes
– Offres exclusives sur les vins et spiritueux présentés   .

La Winery, ARSAC 1 Rond point des vendangeurs Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 69 08 51  evenementiel@winery.fr

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English : SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine

L’événement SAMEDIS VIGNERONS La Selection de l’étranger Amérique Latine Arsac a été mis à jour le 2026-06-23 par Margaux Médoc Tourisme

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