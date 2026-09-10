SAMIR AOUAD TRIO _ Concert, « Chez l’habitant », Nantes

Informations pratiques

SAMIR AOUAD TRIO _ Concert Samedi 19 septembre, 19h00 « Chez l’habitant » Loire-Atlantique

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Concert organisé « chez-l’habitant ».

Né à Casablanca, le compositeur et instrumentiste Samir Aouad a collaboré avec de nombreux artistes et voyagé à travers le monde.

Pour la première fois à la tête de son propre projet, il dévoile des poèmes musicaux multiculturels, empreints de traditions, de jazz et de modernité.

Sa pratique du Oud témoigne d’un parcours riche, influencé par les cultures arabes, ottomanes ou andalouses et par la vie, les rencontres, les séparations et les deuils.

Avec Olivier Besson au saxophone et Rémi Allain à la contrebasse, il livre un répertoire basé uniquement de compositions originales sous forme d’un “journal intime”.

« Chez l’habitant » 16 rue de Chateaulin Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-defense-de-l-environnement-des-habitants-du-quartier-carterie-chateaulin/evenements/samir-aouad-trio-concert »}]

Un univers profondément humain, mélancolique et envoûtant. chez l’habitant

Germain Herriau