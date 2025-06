D DAN AND MORE – WAREHOUSE Nantes

D DAN AND MORE – WAREHOUSE Nantes vendredi 25 juillet 2025 .

D DAN AND MORE Début : 2025-07-25 à 23:55. Tarif : – euros.

Les collectifs Chroma Berlin, Versnelling et La Bergerie s’associent le vendredi 25 juillet pour DELTA NACHT !Le Warehouse devient un bunker sonore pour une nuit brute et sans retour.D.Dan, figure incontournable de la scène techno berlinoise, débarque à Nantes pour un Berlin Takeover sans concession. Scénographie obscure, lumière minimale, fumée épaisse, stroboscopes secs : tout est pensé pour une immersion totale dans un décor industriel et intense. Prépare-toi à un kick frontal, une tension continue, et une foule en transe jusqu’au bout de la nuit.Trois collectifs, une vision commune : celle d’un dancefloor libre, intense et habité—LINE-UP Techno – Progresive – HardTechnoD.DANARNAKIN – VersnellingBARJA – VersnellingCÉPANOU – La BergerieFA/CESSY – VersnellingJOLANN – Chroma BerlinLAROSE – Chroma Berlin-Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44