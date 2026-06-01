Samuelito, Place du 150ème, Genève
Samuelito, Place du 150ème, Genève mardi 14 juillet 2026.
Samuelito Mardi 14 juillet, 10h00 Place du 150ème
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T10:50:00+02:00
Fin : 2026-07-14T10:00:00+02:00 – 2026-07-14T10:50:00+02:00
Un spectacle participatif, absurde et joyeusement chaotique, où le public devient le moteur d’une machine à bonbons complètement imprévisible. Ludique, léger et très fédérateur.
Place du 150ème Place du 150ème Genève 1213 Genève
Venu tout droit de suisse-allemande, Samuelito nous invite à découvrir le théâtre de rue et d’objets.
DR
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