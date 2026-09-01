Informations pratiques

Samuran

SAMURAN’FOU

SAMURAN Samuran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

2ème édition du Samuran’Fou, festival de musique éclectique !

Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par un voyage musical éclectique et venez écouter les premières notes s’élever dans la vallée.

Autour de la scène, retrouvez ce qui fait l’âme du Samuran’Fou des sourires, des retrouvailles, une buvette conviviale, des places assises, des tables pour partager un repas, un verre levé au coucher du soleil et bien sûr de l’espace pour danser jusqu’au bout de la nuit !

>>> Au programme

Danielle & Les 7 Nains Rock / Quatuor Dolce Vita Mozart & musique classique / Swing Rencontre Trio Jazz manouche / Les Sœurs Motü Chansons françaises & ukulélé / St James DJ Pour poursuivre la soirée.

>>> Buvette & restauration sur place.

>>> Repas sur réservation fortement conseillé.

>>> Parking gratuit

>>> Possibilité de planter sa tente et de passer la nuit sur place.

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SAMURAN Samuran 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 90 78 48

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English :

The 2nd edition of Samuran’Fou, an eclectic music festival!

For one evening, let yourself be swept away on an eclectic musical journey and come listen as the first notes ring out across the valley.

Around the stage, you’ll find what makes Samuran’Fou so special: smiles, reunions, a friendly refreshment stand, seating, tables to share a meal, a toast at sunset, and of course plenty of space to dance until the end of the night!

>>> On the program:

Danielle & Les 7 Nains Rock / Quatuor Dolce Vita Mozart & classical music / Swing Rencontre Trio Gypsy jazz / Les Sœurs Mot%FC French songs & ukulele / St James DJ To keep the party going.

>>> Refreshments and food available on site.

>>> Reservations for meals are strongly recommended.

>>> Free parking

>>> You can pitch a tent and spend the night on site.

L’événement SAMURAN’FOU Samuran a été mis à jour le 2026-08-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65